Sir, Mengozzi: "Mi dispiace per il risultato ma ci serviva un set e lo abbiamo conquistato"

PERUGIA – Torna la sconfitta nell’ultima gara della fase a gironi dei play-off per il quinto posto, sintomo che ancora la Sir Safety Susa Perugia non ha del tutto risolto i suoi problemi. D’accordo, era necessario vincere un solo set ed i block-devils lo hanno conquistato, ma contro la modesta Padova non ci può essere turnover che tenga. Con quattro giocatori di ruolo centrale il reparto è coperto in maniera eccellente, ma colui che è considerato il quarto ha faticato a mettersi in evidenza. Il romagnolo Stefano Mengozzi (nella foto) nella passata stagione era stato molto più che utile, domenica ha giocato e queste sono state le sue parole: "Mi dispiace per il risultato ma a noi serviva un set e lo abbiamo conquistato. Il primo set lo abbiamo giocato bene, non abbiamo espresso una brutta pallavolo, forse siamo calati di attenzione dopo l’uno a zero. Padova davanti ai suoi tifosi ci teneva di più ed ha fatto propria la partita. Ci siamo guadagnati la possibilità di giocare in casa le semifinali e l’eventuale finale, spero che il nostro pubblico ci venga a vedere numeroso perché in palio c’è un posto in Europa e vogliamo conquistarlo". Adesso la squadra bianconera, dopo due giorni di assoluto riposo, torna a preparare la partita della semifinale dei play-off per il quinto posto, domenica sarà gara unica nella semifinale casalinga contro l’acerrima nemica Modena.

Alberto Aglietti