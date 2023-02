Sir, mea culpa di Anastasi "Siamo stati poco incisivi"

Era da cinque anni consecutivi che la finale della Coppa Italia aveva come protagonista la Sir Safety Susa Perugia. L’edizione del 2023 invece non ha subito la stessa sorte, vedendo i block-devils eliminati in semifinale dalla temuta Piacenza. Che potesse accadere era lecito, ma di certo inatteso nella stagione dei record d’imbattibilità dei bianconeri. Nessuna squadra è invincibile, e le serate storte nello sport ci sono, quello che fa più male guardandola dal lato del tifoso è che la cosa abbia coinciso con una gara da dentro o fuori. Di certo se prima si diceva che le partite uniche fossero pericolose, oggi c’è la convinzione che nella pallavolo moderna nulla è scontato, tutte le competizioni sono difficili. A margine della prima sconfitta dell’anno l’allenatore Andrea Anastasi ha detto: "Doveva arrivare una lezione, mi dispiace che sia arrivata così, ma poteva accadere in qualsiasi momento. Abbiamo sbagliato la partita, siamo stati poco incisivi e poco brillanti. Si è visto che la situazione era un difficile, abbiamo avuto un sacco di opportunità per chiudere il primo set a nostro favore, e non le abbiamo sfruttate. Non ha funzionato battuta e ricezione, non c’è solo un responsabile perché siamo consapevoli che gli altri ci stanno aspettando". L’opposto Kamil Rychlicki (nella foto) ha aggiunto: "Piacenza è stata più brava di noi. Siamo entrati in campo senza l’aggressività che serve per cercare la vittoria. Non siamo contenti, però una sconfitta non è comunque la fine del mondo, ci sarà utile per ricordarci che le altre squadre hanno le capacità per batterci. In un certo senso questa batosta può rivelarsi salutare perché ci farà tornare umili".

Alberto Aglietti