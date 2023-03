Sir, l’imperativo è gestire la pressione Russo: "Vogliamo fare bene nei play-off"

PERUGIA – Gestire la pressione è l’imperativo alla Sir Safety Susa Perugia che vuole evitare di fermarsi ad un passo dai trofei. Difficile capire quali siano le ragioni, ma è più che probabile che gestire le pressioni sia sicuramente un aspetto prioritario della squadra umbra. Il centrale Roberto Russo (nella foto) ha detto: "Che abbiamo giocato male la semifinale di coppa Italia è sicuro, ma non siamo entrati in campo per perdere. La partita non è andata come speravamo, questo però non ci deve buttare giù ma ci deve stimolare a fare meglio. Adesso abbiamo subito la partita di Taranto in campionato e quella di Berlino in champions league, vogliamo fare bene nei play-off. Ci tengo a sottolineare che in allenamento andiamo al massimo e dunque non concordo che la nostra sia stata una questione di umiltà. Certo, c’erano troppe voci su di noi, si parlava di una Sir imbattibile, questo ha creato ancor più aspettative. Per nella sconfitta noi giocatori la voglia di fare bene ce l’avevamo. Dico solo che parlare è facile ma poi trasformare i fatti in campo è un po’ più complicato. Quello che è certo è che non eravamo fenomeni quando abbiamo vinto due trofei e non siamo diventati scarsi dopo aver perso una partita, dobbiamo rimanere tranquilli e pensare a lavorare bene. Ringrazio i tifosi che sono venuti in tanti a sostenerci a Roma".

Alberto Aglietti