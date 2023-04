Sir, le partite della seconda fase In palio c’è la Challenge cup

Terminata la prima fase dei play-off per il quinto posto, la Lega Pallavolo ha varato il calendario della seconda che mette in palio la partecipazione alla prossima Challenge cup. La Sir Safety Susa Perugia se la vedrà con le perdenti dei quarti di finale per lo scudetto (Modena, Verona e Monza) più la vincitrice del preliminare (Padova). Quattro partite di sola andata, due in casa e due fuori, poi semifinali e finale, in palio c’è l’ultima possibilità di avere una vetrina continentale.

Il calendario prevede per i block-devils il riposo alla prima giornata; in campo a Monza mercoledì 19 aprile per la seconda giornata; in casa con Verona sabato 22 aprile (ore 19,30) per la terza giornata; ancora tra le mura amiche con Modena martedì 25 aprile (ore 18) per la quarta giornata; chiusura di nuovo in trasferta a Padova domenica 30 aprile per la quinta giornata. Nel frattempo, il club bianconero comincia a pensare al futuro, certa la partenza dell’opposto lussemburghese Rychlicki e dello schiacciatore cubano Cardenas. La situazione degli altri atleti dovrà essere valutata bene, compresa quella del cubano Wilfredo Leòn il cui ingaggio è faraonico (un milione e mezzo di euro all’anno). Arrivato quattro anni fa a Perugia per puntare in alto, la squadra non ha vinto né champions league, né scudetto, ed ora una spesa come la sua comincia ed essere messa in discussione.

Alberto Aglietti