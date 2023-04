Sir, inizia il cammino per il quinto posto

Comincia stasera il cammino nei play-off per il quinto posto, la Sir Safety Susa Perugia affronta il mini-torneo cosciente di dover reagire. I block-devils sono rimasti fermi nel primo turno ed esordiscono in trasferta al domicilio della Vero Volley Monza che alla prima giornata è stata capace di espugnare la tana del Modena. Ad accogliere i campioni iridati e vincitori della stagione regolare sarà certamente un grande pubblico, gli amanti delle schiacciate non si faranno sfuggire questa opportunità. La differenza in classifica evidenziatasi durante il campionato di superlega è stata enorme, ma adesso tutto questo non vale più. I lombardi diretti dall’allenatore Massimo Eccheli, nonostante il settimo posto alla fine del girone di ritorno, hanno dimostrato di essere affamati. I padroni di casa sembrano avere una gran condizione, tra i più in forma c’è la coppia canadese composta dall’opposto Arthur Szwarc e lo schiacciatore Stephen Maar. Dall’altra parte della rete è spettato al tecnico Andrea Anastasi il delicato compito di raccogliere i cocci di una eliminazione difficile da digerire. Servirà un bagno d’umiltà ed una buona dose di orgoglio per rialzare la testa ai bianconeri, ad avere le motivazioni giuste saranno il palleggiatore Simone Giannelli e il libero Massimo Colaci. Si fa sul serio, c’è un solo posto da conquistare per partecipare ai tornei continentali nel prossimo anno. Sarà possibile seguire il match in diretta streaming sulla piattaforma volleyballworld.tv che detiene i diritti della massima categoria. Quattro gli ex della partita, sono Oleh Plotnytskyi da un lato e Thomas Beretta, Gianluca Galassi e Jan Zimmermann dall’altro. I due team sono pronti a battagliare sotto rete per la ventinovesima volta, nei precedenti si sono registrati sei successi monzesi e ventidue umbri. Arbitri: Stefano Caretti (RM) e Gianfranco Piperata (BO). Monza: Kreling - Szwarc, Galassi - Beretta, Maar - Davyskiba, Federici (L). Perugia: Giannelli - Herrera, Resende Gualberto - Russo, Leòn - Semeniuk, Colaci (L).

Alberto Aglietti