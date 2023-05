Sir in campo contro Modena Battaglia per il quinto posto

di Alberto Aglietti

La corsa alla Challenge Cup sta per terminare e oggi si disputano le semifinali dei play-off per il quinto posto. Le squadre che hanno chiuso tra la prima e la quarta posizione nella fase a girone si sfidano in gara unica (ore 18) sul campo delle meglio classificate. Per la Sir Safety Susa Perugia si tratta di una replica della quarta giornata, ancora una volta tra le mura amiche del Pala-Barton, la dominatrice della stagione regolare se la vede con la nemica di sempre Valsa Group Modena, vincitrice della Cev Cup e terza classificata al termine della stagione. Nell’arco della stagione i block-devils hanno sempre avuto la meglio con i canarini, concedendo appena un set in tre partite ed imponendosi con il massimo scarto nei due incroci casalinghi. Gli uomini allenati da coach Andrea Anastasi sanno, però, che dovranno sudare parecchio per passare il turno.

Tra i padroni di casa serviranno l’esperienza del libero Massimo Colaci e del palleggiatore Simone Giannelli. Malgrado i precedenti gli emiliani dell’allenatore Andrea Giani ci credono e sanno di avere le loro carte da giocarsi. Gli ospiti contano sulla qualità del regista Bruno Mossa de Rezende e dello schiacciatore Earvin Ngapeth. Tanti i precedenti tra le due antagoniste con i bianconeri che hanno vinto ventiquattro volte e ceduto in venti occasioni.

Arbitri: Andrea Pozzato (BZ) e Massimiliano Giardini (VR). Perugia: Giannelli Herrera, Russo - Resende Gualberto, Leòn - Semeniuk, Colaci (L). Modena: Mossa de Rezende - Sala, Stankovic - Sanguinetti, Ngapeth - Rinaldi, Rossini (L).