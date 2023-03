Sir, grinta Plotnytskyi "Siamo cresciuti molto"

di Alberto Aglietti

Rientrata dalla trasferta di champions league a Berlino, ha ripreso ieri gli allenamenti la Sir Safety Susa Perugia. Ci si prepara all’ultima fatica del girone di ritorno di superlega maschile, il duello di domenica pomeriggio a Pian di Massiano contro Civitanova Marche. Questo il commento dello schiacciatore Oleh Plotnytskyi: "Sappiamo che affrontiamo una squadra molto forte ed è molto importante per noi giocare bene queste partite perché ci aiuta mentalmente a diventare più forti. Per loro è un match importante, lo è anche per noi perché è l’ultimo prima dei play-off. Dobbiamo pensare a crescere come squadra per cui dobbiamo scendere in campo concentrati, dare il massimo e prepararci perché sarà una partita dura. È un po’ che non ci affrontiamo, loro sono cresciuti tanto da quella volta e sono tutt’altra squadra, ma anche noi siamo cresciuti parecchio. Come sempre in questo tipo di partite la battuta e la correlazione muro-difesa saranno determinanti, chi sarà migliore in queste situazioni di gioco vincerà. Siamo preparati ad un match difficile, abbiamo la fortuna di giocarlo in casa e con i nostri tifosi abbiamo tanta energia ed un’arma in più".

Match sempre avvincente tra due protagoniste della pallavolo italiana con i marchigiani che, quarti in classifica, cercano punti per migliorare la propria posizione nella griglia play-off e con i bianconeri che, già certi da tempo della testa di serie numero uno, scendono in campo per cercare un record finora mai raggiunto da quando si gioca con la regola dei tre punti per ogni vittoria piena perché nessuno ha mai chiuso la stagione regolare senza sconfitte. Nel frattempo, si è conosciuta la sede delle super finals 2023 di champions league, sarà Torino ad ospitare l’atto conclusivo sabato 20 maggio.