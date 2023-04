Sir, dopo tre scivoloni è vietato sbagliare

Si disputa domani lo spareggio del quarto di finale dei play-off scudetto e la Sir Safety Susa Peruia non deve sbagliare. Gara da dentro o fuori, chi perde abbandona le speranze tricolori, al palasport di Pian di Massiano (ore 18) oppure in diretta su Rai Sport. La rivale Allianz Milano ha stupito tutti e vuole continuare a farlo. Serve un riscatto ai block-devils che provengono da tre sconfitte consecutive, un blocco mentale che potrebbe avere ripercussioni nel gioco. Vincere per i bianconeri è di vitale importanza, con il nuovo regolamento i tre posti per le squadre italiane alla prossima champions league sono assegnati alle due finaliste dei play-off e alla vincente della finale per il terzo posto (che si gioca da quest’anno). Per la formazione che ha dominato la stagione regolare non accedervi sarebbe una beffa atroce. Giocare tra le mura amiche sarà un vantaggio, ma il team dell’allenatore Andrea Anastasi avrà un compito non semplice dato che più di un dubbio attraversa la squadra. Sarà il muro il fondamentale che più di altri può fare la differenza, con il centrale Roberto Russo che deve ritrovare confidenza con questo gesto tecnico in cui sa primeggiare. Lo schiacciatore polacco Kamil Semeniuk dice: "Ho scelto Perugia perché è una squadra delle migliori al mondo, non mi pento. La squadra ha uno stile energico e cerca di chiudere l’azione al primo tentativo. A volte però perdiamo la pazienza e perdiamo partite per questo. Milano invece gioca in modo paziente". Dalla parte opposta i lombardi del tecnico Roberto Piazza appaiono spavaldi e in fiducia, pronti a scendere in campo senza nulla da perdere. Tra gli ospiti il pericolo principale è l’opposto francese Jean Patry, capace di fornire grande potenza offensiva. Nel bilancio degli scontri diretti cinque le sconfitte umbre e venti le affermazioni. Arbitri Marco Zavater e (RM) Gianluca Cappello (SR). Perugia: Giannelli - Herrera, Resende - Russo, Plotnytskyi - Semeniuk, Colaci (L). Milano: Porro - Patry, Piano - Loser, schiacciatori Ishikawa - Mergarejo, Pesaresi (L).

Alberto Aglietti