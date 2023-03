Sir, contro i milanesi sarà una domenica di fuoco

Sarà una domenica di fuoco per la Sir Safety Susa che giocherà alle 17 la fondamentale gara tre dei quarti di finale play off contro l’Allianz Milano e cercherà di vendicare la sconfitta di gara due che ha consentito ai lombardi di pareggiare i conti nella serie. Per la formazione del patron Gino Sirci tornare tra le mura amiche col sostegno dei Sirmaniaci sarà uno stimolo in più per andare sul 2-1 e dedicarsi poi all’andata della semifinale di Champions League in programma mercoledì alle 20,30 a Kędzierzyn-Koźle contro lo Zaksa. Leon e compagni hanno dimostrato di essere superiori agli avversari in gara uno, mentre in gara due Milano ha reagito con veemenza fino alla vittoria in cinque set.

La forma di Leon, 29 punti per lui in gara 2, e di Plotnytskyi, uniti alla concretezza di Flavio Gualberto, fanno ben sperare l’entourage bianconero. Come s’è visto nelle due partite, quando il sestetto di Anastasi accelera con la battuta e la correlazione muro-difesa per gli avversario c’è poco da fare ed anche la reazione avuta all’Allianz Cloud che ha permesso il recupero dallo 0-2 al 2-2 è stata importante. Queste partite delle serie play off hanno dimostrato l’equilibrio della Superlega italiana e non si può dare nulla per scontato. Milano è una squadra che non ha nulla da perdere e gioca in modo sbarazzino, forzando la battuta per tenere Giannelli il più possibile lontano dalla rete e poi lavorare con il duo Mergarejo-Ishikawa, i più pericolosi in attacco, e i muri di Matteo Piano mentre in ombra è apparso l’opposto francese Patry. Ma come ha detto Sebastian Solè al termine di gara due tutti attendono Perugia ed è impossibile pensare che nei play off si possano vincere tutte le partite perché c’è sempre un avversario davanti che punta a mettere in difficoltà la dominatrice della regular season. Quindi per ora Anastasi ha un imperativo: pensare gara per gara, prima Milano e poi lo Zaksa per un tour de force che potrebbe dire molto sul prosieguo della stagione dei Block Devils. Infine c’è tristezza nella società perugina per la scomparsa a soli 60 anni di Antonio Scappaticcio, ora allenatore a Piedimonte Matese, e già tecnico delle giovanili bianconere.