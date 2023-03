Sir, arriva la capolista Foligno gioca in casa

C’è un po’ di entusiasmo nella Sir Safety Perugia che si ritrova al palasport di Santa Maria degli Angeli (ore 17) per ospitare la capolista la Civita Castellana; i block-devils cercano di valutare i miglioramenti con la crescita del centrale Michele Severini, tra i laziali occhio al concreto apporto del palleggiatore Andrea Cordano. Appuntamento interno per la Edotto Rossi Foligno che scende in campo al Pala-Paternesi (ore 18) ostica Imballplast Castelfranco. Anche la Italchimici Intersistemi Foligno gioca al palasport Giuseppe Paternesi (ore 21) e lancia la sfida alla National Transports Modena.