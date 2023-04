Il Gubbio si fa raggiungere in zona Cesarini: a Siena è 2-2

Siena, 6 aprile 2023 – Un punto a testa che, per come si era messa la gara, sorride ai padroni di casa, ma per la classifica forse fa più comodo al Gubbio, che mantiene il quarto posto uscendo con un buon risultato dal “Franchi” di Siena. I padroni di casa partono meglio e trovano la prima occasione del match al 7°, con Disanto che crossa basso dalla destra, Greco allontana sui piedi di Paloschi che tutto solo sciupa un rigore in movimento sparando a lato.

Protesta il Gubbio al 10°: contatto tra Spina e Motoc in area dopo l’assist di Arena, ma l’arbitro De Angeli fa cenno di proseguire.

La gara non viaggia a ritmi alti e i padroni di casa, al 24° creano la giusta occasione per il vantaggio: punizione battuta da Disanto sulla trequarti, in area Riccardi svetta tra Bonini e Bontà battendo di testa Greco.

La timida reazione del Gubbio, timida, è affidata al tiro cross di Bulevardi, che quasi confeziona l’assist per Bonini, anticipato sul più bello da Paloschi al 28°.

Si chiude quindi sull’1-0 la prima frazione, ma nel secondo tempo i rossoblù entrano in campo con ben altra verve. Al 50° Vazquez ci prova col mancino dal limite ma non centra lo specchio, poi tre minuti più tardi, su assist di Nicolao, indovina l’angolino beffando Lanni con il destro. Al 63° ci prova Arena che viene chiuso in corner, poi al 71° Favalli impegna con il sinistro Greco che si rifugia in corner.

Al 74° i ragazzi di Braglia trovano anche il vantaggio: Arras scappa sulla sinistra, sul fondo serve Bontà che manda a vuoto Collodel e di destro batte Lanni sullo stesso angolino del gol di Vazquez.

Al 79° Bulevardi cerca il piazzato destro per chiudere il match, ma all’89°, con l’orgoglio, i toscani rimettono in piedi la gara: gran palla di Orlando a tagliare centralmente il Gubbio, Disanto riceve alle spalle della difesa e a tu per tu con Greco lo fredda con il destro. Finisce 2-2 al “Franchi”, con il Gubbio che mantiene il quarto posto in coabitazione con la Carrarese, ma comunque avanti per la differenza reti negli scontri diretti. Testa alla prossima partita, sabato 15 alle 17:30, in casa contro la Torres.

Il tabellino

Siena-Gubbio 2-2

SIENA (4-3-1-2): Lanni; Raimo, Riccardi, Motoc (st 36’ Orlando), Favalli; Buglio (st 21’ Verducci), Collodel, Meli (st 36’ Frediani); Belloni; Disanto (st 47’ Picchi), Paloschi (st 21’ Leone). All. Pagliuca A disp. Manni, Berti, Bearzotti, Ciurli, Verducci, Rizzo, Rusnak, De Santis.

GUBBIO (3-4-2-1): Greco; Portanova, Signorini (st 30’ Redolfi), Bonini; Corsinelli (st 38’ Morelli), Bontà, Bulevardi, Nicolao (st 16’ Semeraro); Arena (st 38’ Tazzer), Spina (st 16’ Arras); Vazquez. All. Braglia. A disp. De Luca, Di Gennaro, Buzzi, D’Angelo.

Arbitro: De Angeli di Milano (Iacovacci-Ranieri)

Marcatori: pt 24’ Riccardi, st 5’ Vazquez, 29’ Bontà, 44’ Disanto.

Note: corner 4-4; ammoniti: Buglio, Portanova, Bontà, Motoc, Favalli, Disanto;

recupero: pt 2’; st 3’.