Si svuota l’infermeria Olivieri torna in campo

Inizia a svuotarsi l’infermeria del Perugia. Una bella notizia per Fabrizio Castori che già sabato contro il Cittadella potrebbe ritrovare il suo attacco al gran completo. Di Serio è già tornato a disposizione, sabato avrà una settimana di allenamento in più, mentre ieri alla ripresa degli allenamenti si sono rivisti anche Marco Olivieri e il giovane Ekong che ha smaltito il problema muscolare ed è atteso in gruppo. Anche Olivieri ieri pomeriggio ha lavorato a parte, ma già oggi potrebbe aggregarsi alla squadra e dare la sua disponibilità per la trasferta di Cittadella.

Alla ripresa non ha invece partecipato Iannoni che ha svolto un lavoro differenziato per un leggero fastidio ma che non desta preoccupazione per la gara di Cittadella. Castori dovrà invece rinunciare a Rosi e a Curado che salteranno la partita per squalifica (avrebbero dovuto scontarla con la Reggina, ma lo stop slitta al prossimo impegno).