Si giocano play off e play out Ecco il programma delle gare

PERUGIA – Nella C femminile gara-due dei quarti di finale: Chiusi–San Gemini (ore 18), Foligno–Bastia (ore 17), Deruta–Trevi (ore 21), Marsciano-San Mariano (ore 21,15). La semifinale nei play-out ha questo programma: Gubbio–Assisi (ore 20), Ellera –Pallavolo Perugia (ore 21). In C maschile si disputa oggi gara-due delle semifinali: Perugia–Spoleto (ore 17), Narni–Sansepolcro (ore 21,15). Giunge a conclusione la D femminile i riflettori sono puntati su gara-uno della finale per la promozione: Città di Castello – Ponte Felcino (ore 18). Ultimo atto in serie D maschile che offre il secondo duello della finale promozione: Perugia - Sigillo (ore 18).