Si gioca alle ore 14. Tra i convocati non c’è Viviani

TERNI – Nei 24 convocati non c’è Viviani, che quasi certamente tornerà a disposizione per la gara di Modena. In difesa potrebbe esserci l’avvicendamento tra Celli e Mantovani, senza escludere l’impiego di Sorensen. Linea mediana forse confermata rispetto a Cittadella, dunque con Falletti mezzala. In tal caso, spazio a due punte di ruolo, vedi Favilli (o Dionisi) e Raimondo. Nel Brescia sono out i difensori Fares (mancino, per il ruolo si candida Huard) e Cistana (centrale, buone chance per Adorni), Ndoj per scelta tecnica. Dubbio Bjarnason-Olzer per il ruolo di trequartista. Nei 21 convocati tornano Riviera e Besaggio.

TERNANA (3-5-2): Iannarilli; Diakité, Capuano, Mantovani; Casasola, Luperini, Labojko, Falletti, Corrado; Favilli, Raimondo. All.: Lucarelli.

BRESCIA (3-4-1-2): Lezzerini; Papetti, Adorni, Mangraviti; Dickmann, Bisoli, Paghera, Huard; Bjarnason; Moncini, Borrelli. All.: Gastaldello. Arbitro: Bonacina di Bergamo.