Sgarbi e Casasola hanno rescisso

Prime notizie di calciomercato. E non si tratta di acquisti o cessioni, ma di rescissioni. Il Perugia calcio ha fatto sapere che Filippo Sgarbi e Tiago Casasola hanno risolto il loro contratto con il Perugia. "Il Club ringrazia Filippo Sgarbi per il contributo dato dalla stagione 2018 fino ad oggi indossando per 139 volte la maglia biancorossa (4 le reti realizzate) e per la vittoria del campionato di Lega Pro 20202021 augurandogli le migliori fortune per il prosieguo di carriera". Non c’era più storia. Il centrale era a fine ciclo, già nella passata stagione si era visto un calo di rendimento da parte del giocatore che avrebbe voluto cambiare aria. Con le offerte che latitavano, il Perugia ha scelto di chiudere in anticipo il rapporto e lasciare andare il centrale. Per quanto riguarda Casasola, arrivato in biancorosso per volere di Castori, non gli è congeniale il modulo 4-3-3 che dovrebbe adottare Baldini. Casasola potrebbe tornare in Argentina. Oggi il Perugia cederà Vano al Monterosi a titolo definitivo, qualcosa entrerà in cassa. A sinistra ci sarà la conferma di Lisi, potrebbe quindi uscire uno tra Cancellieri e Righetti.