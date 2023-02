Sgarbi bocciato Santoro sottotono Di Carmine lotta

GORI 6 Il grande ex della partita, incassa due gol senza responsabilità. Blocca una conclusione centrale di Morutan. SGARBI 5 Leggero, troppo, su Morutan che si gira e pareggia sotto il suo controllo.

STRUNA 6 Inizia al centro, con l’uscita di Dell’Orco ne prende il posto. Ma posizione a parte è sempre in anticipo.

DELL’ORCO s.v. Si fa male ed è costretto a uscire dopo tredici minuti per un infortunio, speriamo non grave. Brutta tegola per il Grifo.

CASASOLA 6.5 Fa ancora centro dal dischetto, e sono quattro. Appena trova spazio, si fa largo sulla fascia e dal suo cross arriva il calcio di rigore. Era diffidato, salta la prossima.

BARTOLOMEI 6 Lineare, gara di controllo, all’occorrenza avanza anche qualche metro, senza però incidere.

SANTORO 5,5 Partita sottotono, si vede pochissimo.

PAZ 5 Fa un buon primo tempo, di personalità sulla fascia. Fino al rosso che condiziona più che la gara ormai compromessa, la prossima.

LUPERINI 5 Non si ripete, forse perde qualche punto di riferimento.

KOUAN 6- inizia così così, poca precisione in appoggio, poi ha il merito di conquistare il rigore del vantaggio. Prende il giallo che gli costa la squalifica.

DI CARMINE 6 L’unico attaccante schierato da Castori, riesce a tenere in apprensione la difesa avversaria, tanto da conquistare l’uomo in più per il Grifo CURADO 6 entra a freddo. Ma non si avverte.

CAPEZZI 5,5 Nemmeno il tempo di entrare che si trova sotto. MATOS 5,5 Nulla può fare per migliorare una situazione compromessa.

VULIKIC, IANNONI sv

Francesca Mencacci