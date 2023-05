Sfida di fuoco al "Liberati" alle 14

di Augusto Austeri

La classifica lascia ancora aperto ogni scenario. Le fere sfidano il Sudtirol reduci dal tremendo kappaò interno con il Venezia e dalla sconfitta ben più onorevole rimediata a Cagliari. L’obiettivo è chiudere la pratica-salvezza, anche perchè molte inseguitrici hanno recuperato energie e stanno producendo una media-punti notevole. Ma la doppia penalizzazione della Reggina e il vistoso rallentamento del Pisa determinano che la zona playoff è ancora nel monitor, vedi tre punti sopra. C’è dunque curiosità per vedere come la Ternana gestirà la gara odierna a livello tattico e mentale, anche in virtù del fatto che contro team di alta classifica sono spesso arrivati risultati importanti associati a buone prestazioni. Lucarelli (che anche stavolta non ha tenuto la conferenza della vigilia in seguito al silenzio stampa) ha recuperato in extremis tutti i calciatori che erano alle prese con problemi fisici, vedi Capuano, Martella, Coulibaly e Paghera. I suddetti sono dunque nei 24 convocati, ma inizieranno presumibilmente dalla panchina. Sorensen, che a Cagliari non era sceso in campo essendo reduce da infortunio, riprenderà invece il proprio posto al centro della difesa. In tale reparto non ci sarà lo squalificato Diakité ed è probabile che il tecnico opti per una linea a quattro, con Defendi o Ghiringhelli sulla corsia destra. Palumbo potrebbe agire ancora in mediana, dove rientra Di Tacchio dopo il turno di stop. Rispetto a Cagliari è ipotizzabile una maglia da titolare per Falletti in un possibile 4-3-2-1 o 4-3-3, ma occhio anche a Capanni.

Qui Sudtirol. Gli altoatesini si presentano al completo. Non vincono da cinque partite e nell’ultimo periodo stanno evidenziando problemi sotto rete. Pierpaolo Bisoli, che seguirà la gara dalla tribuna in quanto squalificato (in panchina ci sarà Leandro Greco), potrebbe confermare in linea di massima l’undici che è sceso in campo contro il Genoa, compresi gli ex rossoverdi Celli e Mazzocchi. Una variante potrebbe essere l’impiego di Curto sulla corsia destra del reparto difensivo e l’avanzamento di De Col in mediana. "La gara riserva tantissime insidie – spiega Bisoli – anche perchè la Ternana ha perso le ultime due gare di campionato e vuole tornare a far punti. Ma noi dobbiamo difendere la quarta posizione. Dopo la bella prova contro un grande Genoa c’è il pericolo di un piccolo rilassamento. Spetta a me tenere alta la concentrazione del gruppo. A livello fisico non abbiamo problemi e vorrei arrivare ai playoff avendo tutti a disposizione".

COSI’ IN CAMPO

Stadio "Libero Liberati" ore 14

TERNANA (4-3-2-1): Iannarilli; Defendi, Mantovani, Sorensen, Corrado; Agazzi, Di Tacchio, Palumbo; Partipilo, Falletti; Favilli. All.: Lucarelli.

SUDTIROL (4-4-2): Poluzzi; Curto, Zaro, Masiello, Celli; De Col, Belardinelli, Tait, Rover; Mazzocchi, Odogwu. All. Bisoli (squalificato, in panchina Greco). Arbitro: Gualtieri di Asti.