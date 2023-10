Sfida a Perugia: Baldini sfida il Sestri: "Assetato di vittoria, manca in casa nostra"

"Questa settimana uscendo dal campo molti tifosi mi hanno detto ’non mollare’. Non fa parte del mio Dna, ma non è successo nulla di grave". Francesco Baldini, alla vigilia della sfida con la sua ex squadra, il Sestri Levante, torna sullo striscione appeso allo stadio da alcuni ultras che lo invitavano a tacere e lavorare, dopo le dichiarazioni di Rimini. "Penso di essere stato frainteso – continua – , ho detto che i tifosi non hanno fatto apposta a dare fuoco al materasso, ho aggiunto che la colpa è stata nostra perché non abbiamo vinto, ho parlato di unirci ma non ho detto di dimenticare il passato. Il mio era un ’uniamoci’ per fare qualcosa di importante. Perché noi abbiamo bisogno dei nostri tifosi, e già mi preoccupa non averli con la Torres".

L’attenzione è sul Sestri Levante e sulla vittoria in casa che manca dalla stagione scorsa. "Ho un ricordo bellissimo, quando vinci in un posto resta qualcosa di importante, ho grande stima del presidente Risaliti e sono legato a quella città. Ma quando fischierà l’arbitro sarò assetato di vittoria. Ci manca la vittoria, soprattutto davanti ai nostri tifosi, se fossi concentrato solo sui tre punti sbaglierei, sono concentrato sulle prestazioni. Dobbiamo alzare la concentrazione, perché il successo è nelle corde di questa squadra, ma vanno limati gli errori".

Che gara sarà quella con la neopromossa?

"Contro la Torres capolista non meritava di perdere. Non mi aspetto un Sestri chiuso, ma spensierato, gioca le partite per cercare il risultato, senza avere nulla da perdere. In questo momento affrontano ogni partita come se fosse l’ultima. Libero di testa, perché tutto quello che prenderanno è di guadagnato". È il Perugia che ha da perdere... "Abbiamo nelle corde la vittoria e voglio vedere una crescita da parte della squadra. Diventiamo vulnerabili quando perdiamo l’equilibrio e questo non deve più accadere – conclude l’allenatore biancorosso – . Dovremo essere svegli ed intelligenti per limitare gli errori".