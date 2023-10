Settore giovanile. Primavera, oggi arriva il Palermo. Under 16: caccia al poker ad Ancona

Ricco il programma del settore giovanile biancorosso e appuntamento importante anche per le grifoncelle.

Torna in campo la formazione Primavera, dopo la sosta delle Nazionali. La squadra di Formisano sarà impegnata in casa contro il Palermo (quinta giornata. Il match è in agenda oggi alle 11,30 al centro sportivo "P. Rossi”. Il Perugia vuole riprendere il discorso interrotto con la sosta: prima della pausa i biancorossi hanno sbancato il campo di Monopoli.

Appuntamento interno anche per l’Under 17: domani si gioca Perugia-Ancona (quinta giornata), con fischio di inizio alle 15 sempre al centro sportivo "Paolo Rossi". Trasferta invece per l’Under 16 che è partita con il piede giusto in questo campionato, infilando tre successi nelle tre gare disputate. Ancona-Perugia (quarta giornata) è in agenda domani alle 15 allo stadio Sorrentino di Ancona.

Match casalingo per i ragazzi dell’Under 15 che invece ricevono l’Ancona nella quinta giornata: Perugia-Ancona si gioca domani alle 11,30 al centro sportivo biancorosso.

Prima gara per l’Under 14 che debutta in trasferta: Pescara-Perugia si gioca oggi alle 13,30 al Delfino Training Center - Pescara. Trasferta in laguna per le grifoncelle: Venezia Calcio 1985-Perugia (settima giornata) è in agenda domani alle 15,30 allo stadio Nereo Rocco di Venezia.