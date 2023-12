Settore giovanile. La Primavera domani aspetta il Napoli

Sarà un week end importante per il settore giovanile biancorosso. A partire da domani quando scenderà in campo la formazione Primavera. La squadra di Formisano sarà impegnata al Paolo Rossi, contro il Napoli. Il match è in programma alle 14,30. I biancorossi vogliono riscattare gli ultimi risultati non esaltanti: dopo una striscia positiva, con cinque successi consecutivi, sono incappati in un momento no. Partita casalinga anche per l’Under 17 che domenica scende in campo alle 13 per affrontare l’Audace Cerignola. Stesso programma per la formazione Under 15 che domenica, con fischio di inizio alle 13, al centro sportivo Paolo Rossi aspetta l’Audace Cerignola. In trasferta, invece, la squadra Under 14 Pro: domenica, nona giornata, i biancorossi saranno protagonisti contro la Lazio (fischio di inizio alle 12) al Centro sportivo Green Club di Roma.