Settimane di furore tra politica, polemiche e l’inchiesta giudiziaria

TERNI - L’inchiesta per evasione fiscale su Unicusano divampata poco più di un mese fa tra feroci polemiche, poi a cascata la vendita annunciata della Ternana, “revocata“ nel giro di 48 ore, l’avvio della campagna elettorale da candidato sindaco, la contestazione dei tifosi della Curva Nord, il derby perso sonoramente, la squadra in picchiata, i battibecchi social: un’escalation che vede sempre protagonista, con diversi ruoli, Stefano Bandecchi. Fino alla “rissa“ di ieri davanti alla Curva Est, insulti e sputi.

Settimane di “furore“, con una continua diffusione di video social che spaziano dal calcio alla politica, dai progetti alle ambizioni, che hanno diviso i ternani ancor prima che i tifosi, ora schierati nettamente tra “pro“ e “contro“. Sembrano lontanissimi, e di fatto lo sono, i tempi della petizione spedita in Regione per il progetto stadio-clinica: diciottomila sottoscrizioni, raccolte tra la gente che reclamava sì il via libera al cantiere ma anche un programma di sviluppo e di rinascita complessiva della città. Il progetto è almeno parzialmente naufragato, stretto tra burocrazia e regolamentazione, ma lo scenario è totalmente cambiato. Gli scettici ci sono sempre stati, ma ora il fronte cittadino anti-Bandecchi è sempre più ampio. A due mesi e mezzo dal voto delle amministrative, Bandecchi è l’unico candidato sindaco ufficiale. Il resto della politica, con destra e sinistra nel guado, guarda dalla finestra e se la ride. E la Ternana? La partita col Cittadella doveva essere quella della rinascita. E’ finita come peggio non si poteva immaginare.