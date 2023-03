Serve un Grifo al massimo contro il Sudtirol

di Francesca Mencacci

Servirà un Perugia diverso dalle ultime trasferte per avere la meglio sul Sudtirol. Perché il Grifo di Ascoli e Pisa non ha convinto al pari di quello protagonista al "Curi" e perché la formazione di Bisoli nel 2023 non ha mai perso e viaggia a vele spiegate verso i primissimi posti della classifica. Addirittura con il sogno serie A che comincia ad affacciarsi dal cassetto per la formazione neopromossa. Ma l’atteggiamento (forse è questa la vera forza) del gruppo di Bisoli è quello di tenere un basso profilo e pensare solo alla permanenza in serie B. Sta di fatto che oggi pomeriggio al "Druso" (fischio di inizio alle 15), il Perugia dovrà fare la voce grossa, alzare ritmo, intensità e baricentro, per cercare di conquistare punti pesanti e mantenere la distanza di sicurezza dalla zona play out. Il Grifo cercherà anche di riscattare il ko dell’andata, che portò alle dimissioni di Baldini, al ritorno di Castori e alla rinascita della squadra.

"All’inizio del campionato era una sorpresa – ha detto Castori – ma adesso non lo è più. Se a poche giornate dalla fine sei a tre punti dalla promozione diretta vuol dire che sei forte. Inoltre la continuità di risultati è la certificazione del valore della squadra". Stando ai numeri dell’avversario, intanto sarà importante non prenderle. Perché la squadra di Bisoli, che ha pareggiato otto volte in casa, non è una macchina da gol, ma ha una grande solidità, tanto da aver subito appena tre reti nel girone di ritorno. L’allenatore del Grifo tira un sospiro di sollievo rispetto all’emergenza totale della scorsa settimana perché non avrà bisogno di adattare nessuno, ma il Grifo è ancora lontano dall’essere al completo. Soprattutto per quanto riguarda l’attacco, con Castori che deve rinunciare a Di Serio (che si è fermato nel suo momento migliore) e a Ekong. Inoltre mancheranno Angella, Dell’Orco e Paz che deve scontare la seconda giornata di squalifica. Rispetto all’ultima gara tornano Casasola e Kouan che dovrebbero giocare dal primo minuto. In difesa, tornerà Sgarbi con Curado e Dell’Orco. Sulle fasce spazio a Casasola a destra e Lisi sul versante mancino, ballottaggi al centro della mediana, con Santoro che avrà una maglia, per l’altro posto si candida Iannoni (ma Capezzi e Bartolomei hanno comunque chance di giocare). Sulla trequarti Kouan è favorito su Luperini, mentre in attacco la coppia in vantaggio è quella formata da Olivieri e Di Carmine.