Serie D Città di Castello sconfitta a Livorno La squadra ci prova, ma i gol non arrivano

3

CITTà DI CASTELLO

0

US (3-4-2-1): Bagheria; Fancelli, Russo, Giampà (82’ Zanolla); Lorenzoni (56’ Camara), G. Neri (56’ Pecchia), Luci (89’ Belli), Giuliani; Frati (39’ Lo Faso), Bruzzo: El Balhtaoui. All. Esposito

CITTÀ DI CASTELLO (3-4-2-1): Genovese; Mariucci, Mosti, Pazzaglia; Mezzasoma (77’ Posada), Buono, Gorini, Grassi (65’ Rossitto); Sylla, Doratiotto (56’ Trovato); Calderini. All. Alessandria

Arbitro: Campazzo di Genova

Marcatorii: 4’ Frati, 47’pt Bruzzo, 46’ El Bakhtaoui

Pomeriggio buio per il Città di Castello che all’Armando Picchi esce sconfitto per 0-3 contro l’Unione Sportiva Livorno 1915. I ragazzi di mister Alessandria non riescono a incidere e subiscono l’offensiva dei padroni di casa fin dai primi minuti. Al 4’ è proprio Frati che svetta tra tutti di testa per segnare e portare in vantaggio gli amaranto che, a fine primo tempo, raddoppiano con Bruzzo ben servito dal neo entrato Lo Faso. La ripresa però non scuote il Città di Castello che neanche dopo due minuti si fa infilare da un lancio lungo della retroguardia amaranto che permette a El Bakhtaoui di fissare il punteggio sul 3-0. Ospiti che però non ci stanno a perdere così e provano una reazione anche piuttosto buona con una doppia occasione di Calderini e Bagheria. La gara si anima, ma il punteggio non cambia.