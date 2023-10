Serie C: si gioca oggi al "Barbetti» alle ore 18.30. Gubbio, arriva la Juve Next Gen. Signorini: "Aggressivi e coraggiosi»

GUBBIO – Oggi arriva la Juventus Next Gen e l’incombenza di presentare la partita spetta a capitan Signorini, che con la gara contro l’Olbia ha toccato quota 100 presenze con la maglia rossoblù: "Son contento, è una bella soddisfazione. 100 son tante, speriamo di farne altrettante". L’esperto centrale analizza poi gli avversari ma anche i suoi compagni: "Indipendentemente dall’avversario sappiamo che dobbiamo affrontare tutte le partite allo stesso modo. Questa contro la Juve non sarà di certo semplice, hanno tanti elementi di qualità, per cui dobbiamo partire aggressivi e coraggiosi e prendere in mano la gara per evitare di diventare prevedibili". Con quella di oggi si arriva alla doppia cifra di match disputati, è la decima giornata: "È importante vincere – prosegue Signorini – perché questa settimana può dirci tanto su quello che siamo. Sono giornate in cui la classifica comincia a delinearsi e quella di domani è una gara fondamentale. Lo spogliatoio è molto saldo, il gruppo è fondamentale nell'arco del campionato, perché nei momenti di difficoltà ci si unisce e si viene fuori tutti insieme come squadra". Ovviamente, neanche il capitano sa fornire suggerimenti sulla scelta della formazione, ma vista la carenza di giocatori offensivi Braglia potrebbe optare per un 3-4-2-1, oltre che a sfruttare il turno per effettuare qualche rotazione. In porta ci sarà Vettorel; Pirrelo, Signorini e Tozzuolo sulla linea difensiva con Frey e Dimarco sugli esterni. La coppia mediana Rosaia-Mercati sembra aver convinto lo staff anche se Casolari scalpita, mentre in avanti Spina e Bulevardi dovrebbero agire alle spalle di Montevago. Di Gianni può ritagliarsi scampoli importanti di partita.