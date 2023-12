Serie B2F Marsciano superba

FENICE PISTOIA

(21-25, 25-17, 25-22, 13-25, 8-15)

PISTOIA: Mazza 22, Cicchitelli 16, Massaro 12, Lopez Delgado 10, Betti 5, Mantellassi 4, Bini (L1), Guarducci, Franciolini, Gualtierotti (L2). N.E. – Gaggioli. All. C. Testi.

MARSCIANO: Pierini 15, Carboni A. 14, Ndulue 14, Santi 11, Volpi 9, Carboni V. 4, Fagioli (L1), Brunori 5, Cornacchini, Scanu, Scarabottini, Martinoli (L2). N.E. –Chiattelli. All. G.P. Sperandio.

Arbitri: Gianluca Re e Milena Pazzi.

PISTOIA - Grande vittoria in serie B2 femminile per la Samer Marsciano, le biancoblu hanno ribaltato una situazione negativa e superato la Fenice Pistoia: risultato utile visti gli altri risultati. Il match era partito col piede giusto per la squadra ospite, ma nel secondo e terzo parziale le toscane hanno operato un cambio di marcia che ha invertito il punteggio. Dal quarto periodo in avanti, complice l’inserimento di Brunori, le umbre hanno smesso di regalare e col granitico muro hanno messo in ginocchio le rivali.