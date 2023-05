Senza Di Serio, il dubbio è davanti Tifosi, superata quota seimila

Fabrizio Castori è stato chiaro, stasera niente alibi e caccia al successo a prescindere dall’avversario. Il Perugia per il match contro il Cagliari dovrà fare a meno di Di Serio, fermato dalla squalifica. A chi affiderà l’attacco l’allenatore del Perugia? Intanto il modulo: non si esclude che Castori decida di rinunciare al trequartista per un centrocampo a cinque, mentre sembrano scontate le due punte dall’inizio. Partiamo dalla difesa. Davanti a Furlan, Castori dovrebbe optare per il trio sceso in campo contro la Spal, quindi Rosi sul centro-destra, Curado in mezzo e Struna a completare il pacchetto arretrato.

A centrocampo ci saranno Casasola e Lisi sulle fasce, in mezzo spazio a Iannoni e Santoro con Luperini che potrebbe agire da mezzala e all’occorrenza da trequartista. La soluzione con un centrocampo più "folto" ha dato risposte interessanti sia nel primo tempo di Genova ma soprattutto in occasione della sfida ricca di rimpianti sul campo della Spal. Il nodo sembra essere l’attacco: senza Di Serio, il tecnico del Perugia dovrebbe affidarsi a Olivieri, mentre per l’ultimo posto è ballottaggio tra Matos e Di Carmine.

Pubblico al "Curi". La risposta dei tifosi all’appello della società e al taglio dei prezzi c’è stata. Ieri alle 19 è stata superata quota 6000 tra biglietti venduti e abbonamenti (374 ospiti). Per i tifosi di casa oggi biglietti disponibili al botteghino (10-13 e 16-19,30, con orario di chiusura tassativo), online e nelle ricevitorie autorizzate, in questo caso fino al fischio di inizio.

Le altre, Reggina ancora penalizzata. Altri 4 punti di penalizzazione che vanno ad aggiungersi agli altri tre inflitti lo scorso 17 aprile. E’ questa la decisione del Tribunale federale nazionale, che ha confermato la richiesta della Procura Federale. La Reggina dovrebbe essere stata punita per i mancati pagamenti nei confronti di diversi tesserati degli emolumenti relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2023, con scadenza al 16 marzo.

Il club scende a 42 punti in classifica in attesa dell’udizienza di appello alla Corte federale, l’11 maggio, relativa alla prima penalizzazione di 3 punti.