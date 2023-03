Secondo ko consecutivo per Foligno

EDOTTO ROSSI FOLIGNO

1

KABEL PRATO

3

(23-25, 15-25, 25-22, 19-25)

FOLIGNO: Lucarelli 19, Paolucci 16, Fuganti Pedoni 12, Sorrenti 8, Catinelli 4, Beddini 1, Lombardo (L), Piumi. N.E. - Gavazzi. All. Amedeo Gubbini.

PRATO: Alpini M. 22, Bandinelli 17, Coletti 14, Pini 11, Bruni 7, Corti 3, Civinini M. (L1), Matteini. N.E. – Maletaj, Bocu, Catalano, Civinini J., Alpini L., Menchetti (L2). All. Mirko Novelli

Arbitri: Andrea Rizzo e Christian Battisti

FOLIGNO – La seconda sconfitta consecutiva frena la rimonta della Edotto Rossi Foligno in serie B maschile. Al Pala-Paternesi i falchetti si presentano decimati dall’influenza, con soli otto elementi a disposizione, e devono arrendersi alla Volley Prato. Oltre allo squalificato Menichetti e all’infortunato Gavazzi i padroni di casa devono rinunciare anche a Fantauzzo e Merli. In avvio sono i rivali a conquistare il vantaggio. Nel terzo set i folignati riescono a tenere il pallino del gioco (23-20), distanze ridotte. La quarta frazione comincia bene (6-3), i pratesi reagiscono e capovolgono (8-12), in attacco Foligno non incide ed è impossibile ricucire (14-19), Lucarelli prova a tenere in vita i suoi ma è tutto inutile.