"Se cambiassi allenatore, prenderei Castori"

Compattarsi, spazzare via chiacchiere prive di fondamento, tranquillizzare la squadra e soprattutto il suo allenatore, Fabrizio Castori, che incassa (non ce ne era nemmeno bisogno) la piena fiducia della società. A dieci giornate dalla fine, con dieci gare tiratissime da giocare, con una salvezza da conquistare, il presidente Massimiliano Santopadre fa chiarezza sul momento e chiama i tifosi allo stadio per spingere la squadra verso il traguardo. "Castori non è in discussione - spiega il numero uno biancorosso - . Siamo in una situazione difficile ma stiamo facendo un lavoro importante e tutto il possibile per tirarci fuori. Quando leggo che il mister è in discussione, che non andiamo d’accordo, rimango deluso ed è peggio di quando mi arrabbiavo. C’è ancora gente che tende a destabilizzare l’ambiente: tra me ed il mister, tra lui e il diesse non c’è alcun problema. Crediamo in ciò che stiamo facendo. Mi dispiace che Castori legga certe cose, per la serie B è un grande allenatore. Stiamo con lui, facciamolo sentire uno di noi. Tutti hanno bisogno di sentirsi amati. L’allenatore ha bisogno di sentirsi amato. Dopo l’esonero con il mister è nato un grande rapporto". Un passo indietro sull’esonero e sul ritorno. "A novembre è stata presa una decisione che ha portato svantaggi o vantaggi, facciamola finita di dire cose che non corrispondono alla verità, non si devono dire cose per qualche click. Castori è il nostro allenatore, ci salverà, ne sono convinto. Se decidessi oggi di cambiare allenatore, prenderei proprio lui. Ci dà certezze, ha esperienza. Siamo uniti. Non sto dicendo che non siamo in difficoltà, altrimenti saremmo più su in classifica. Ma col direttore sportivo, insieme al direttore generale, siamo vicini all’allenatore e alla squadra. Siamo positivi, non toglieteci all’esterno questa fiducia". L’ultimo cammino del Perugia è stato condizionato anche dagli infortuni e dalle squalifiche. "Il direttore è molto arrabbiato soprattutto per le ultime espulsioni. Nel calcio ci sta tutto, ma ci sta anche essere intelligenti. Le prossime espulsioni non intelligenti verranno punite con delle multe. Gli infortuni? Tutte le squadre in questo periodo ne soffrono, siamo di fronte a un campionato difficile, le tante battaglie e la stanchezza incidono sui muscoli. C’è stata una riunione fiume con dottori, preparatori atletici e con l’allenatore per capire se si può uscire da questa situazione".

Per portare a termine un obiettivo importante come quello della salvezza c’è bisogno di uno stadio all’altezza. "Faccio un piccolo appello - continua Santopadre - : il derby non lo abbiamo vinto per caso, c’era uno stadio meraviglioso che non si vedeva da 6-7 anni. Dico ai tifosi occasionali che è il momento di venire al Curi, per me sono tutti tifosi del Perugia. Difendiamo la categoria, che è un patrimonio di tutti non solo del club. Abbiamo bisogno che la gente ci spinga per raggiungere l’obiettivo. Siamo lì. La nostra salvezza passerà dal nostro stadio. Prendete un impegno, ci dovete aiutare. Se ci riusciremo a maggio faremo festa tutti insieme. Se siamo i 9600 del derby la portiamo a casa. I ragazzi faranno di tutto sabato". E a proposito di stadio, ci sono sviluppi sul nuovo Curi? "Il Pef è un documento fatto in maniera corretta. Il Comune ora sta valutando. Per me il progetto andrà avanti. La situazione del Curi è quella che è: lo stadio è chiuso per problemi di sicurezza e va rifatto. Non cogliere l’occasione sarebbe sbagliato ma è chiaro che le cose vanno fatte perché tutti siano contenti". Francesca Mencacci