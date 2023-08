School Volley Perugia, si riparte con un team giovane guidato dal veterano Arcangeli

PERUGIA – Ripartirà dalla serie C femminile con una formazione giovane che dovrà lottare anche per il titolo regionale della categoria under 18 femminile la School Volley Perugia. La società sportiva giallonera ha riportato nel suo staff tecnico il veterano allenatore Patrizio Arcangeli (foto) che dichiara: "È un gruppo che conosco in buona parte avendole già allenate in precedenza. La massima categoria regionale è impegnativa, ma dovrà servire ad affinare le doti tecniche e tattiche delle ragazze". Una esperienza, quella del tecnico perugino, cominciata negli anni settanta nel settore giovanile della Sirio. E quando termina l’avventura della pluridecorata società biancorossa, la carriera prosegue in realtà umbre. Ha collezionato un palmares invidiabile, con tante finali nazionali conquistate nei tornei giovanili e per tre volte il sogno si è infranto in finale. Ha guidato anche formazioni di serie B con l’obiettivo di far crescere le giovani del vivaio. E per qualcuna di loro è arrivata la maglia delle nazionali azzurre. La Fossato Volley ha annunciato nei giorni sorsi l’ingaggio nello staff tecnico di Mirko Nocchi che guiderà la squadra di serie D femminile. Una ottima capacità e una grande preparazione dimostrata nelle scorse stagioni, corroborata dai notevoli trascorsi da giocatore. L’allenatore succede a Giuseppe Angeloni che per motivi personali ha lasciato.

A.A.