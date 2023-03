Schiaffo e pugno a giocatore e medico

In Eccellenza squalifica fino al 30 giugno 2023 per il dirigente della Pontevecchio Emiliano Spazzoni "perché colpiva con uno schiaffo al volto un calciatore avversario e con un pugno al volto il medico della suddetta squadra". Anche in Promozione stop fino al 30 giugno 2023 per il presidente dell’Athletic Bastia Giancarlo Natalini perché espuslo, "si scagliava nei confronti di un assistente dell’arbitro tentando di aggredirlo". Sempre in riferimento alla gara Athletic Bastia-Spoleto squalifica di 4 turni per Daniele Fermi. In Prima categoria squalifica fino al 30 settembre 2023 per Andrea Consoli del Cascia "perché teneva condotta intimidatoria nei confronti dell’arbitro. E sputava a un avversario". Otto turni di stop per Filippo Ursini del Montecastello Vibio "per aver colpito l’arbitro con una spallata". Quattro turni per l’attaccante della Virtus Sangiustino Salvatore Pica "per aver attinto con uno sputo un calciatore". In Seconda categoria 12 giornate per Francesco Paolino della Pol Pen. Spoleto "perché colpiva un avversario con un pugno". Squalifica fino al 15 marzo 2024 per Veshaj Sejon della Grifo Tezio: "afferrava l’arbitro per un braccio facendola cadere".