Scambio Paghera-Viviani “Salta“ invece Proietti

Salvo ulteriori colpi di scena, lo scambio di centrocampisti tra la Ternana e il Brescia sarà limitato soltanto a Fabrizio Paghera (1991) e Federico Viviani (1992). Nelle ultime ore, infatti, si è frapposto un impedimento di natura contrattuale che ha rimesso in discussione il passaggio al club lombardo anche di Mattia Proietti (1992, nella foto), per il quale si è a lungo lavorato per un trasferimento in prestito con diritto di riscatto. A quanto pare Massimo Cellino, “patron“ del Brescia, si sarebbe spazientito per le titubanze di Proietti e nel tardo pomeriggio di ieri ha deciso di chiudere le porte a quest’ultimo e definire l’operazione di mercato solo per Paghera e Viviani. La presa di posizione sembra irremovibile per cui se a breve non dovessero intervenire ulteriori cambiamenti di scenario, solo Paghera – bresciano ed ex calciatore delle rondinelle che si è accordato per un biennale col club di Cellino – oggi lascerà Terni per fare posto a Viviani che ha già effettuato le visite mediche di routine e attende con ansia di potersi mettere a disposizione di Cristiano Lucarelli. Ieri pomeriggio Paghera e Proietti si sono allenati al “San Paolo“ di Narni Scalo dove le Fere hanno ripreso a lavorare dopo due giorni di riposo. Alla seduta non hanno preso parte il difensore Lorenzo Lucchesi, impegnato con l’"Under 20" azzurra, e il centrocampista Niklas Pyythia, convocato nella Nazionale "Under 21" della Finlandia. Oggi Lucchesi giocherà a Berlino contro la Germania e Pyythia a Turku contro l’Islanda. Intanto, la Ternana è sempre alla ricerca di una mezzala sinistra che potrebbe essere pescata tra gli svincolati o all’estero. Il presidente Nicola Guida oggi sarà in città per la presentazione alla stampa (alle 10) di “Telematica Italia“, nuovo sponsor retro-maglia della Ternana. Oltre a Simone Mangoni, presidente e amministratore delegato dell’azienda che ha una sede operativa anche a Terni, per il club rossoverde saranno presenti pure il direttore generale Antonio Scaramuzzino e il direttore gestionale e operativo Giuseppe D’Aniello.

Massimo Ciaccolini