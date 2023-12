Sbanda la difesa biancorossa. Si salva solo Bozzolan

ADAMONIS 5,5 buon tempo quando anticipa Sylla allo scadere della primi primi 45’. Nella ripresa potrebbe fare di più in occasione del 2-2.

PAZ 5,5 Dopo una settimana a mezzo servizio, Baldini gli dà una maglia dall’inizio ma stavolta non trova il guizzo. In sofferenza anche in fase difensiva.

ANGELLA 5,5 Una giornata così così. Non impeccabile in occasione della rete di Pucciarelli.

VULIKIC 5 Era in crescita, ma ieri non è stata una giornata positiva. Male sul 2-2, quando non spazza via l’area e consente alla Vis Pesaro di pareggiare.

BOZZOLAN 6- Corre su e giù sulla fascia sinistra con gamba, senza però essere particolarmente efficace, ma senza commettere grandi errori.

IANNONI 6+ al rientro dalla squalifica ritrova subito la maglia dal primo minuto. E la sfrutta al meglio con un ottimo inserimento che vale il vantaggio. Poco efficace, però, sul contrasto al limite dell’area che porta al pari (1-1) della Vis Pesaro. Esce nel finale di primo tempo per un risentimento muscolare.

BARTOLOMEI 5,5 riesce a gestire la partita fino a quando la squadra non si perde.

SANTORO 5,5 Parte con poco brio ma sale di intensità e qualità col passare dei minuti. Sfiora il gol ma nella ripresa non riesce a incidere come potrebbe.

RICCI 5 viene tartassato dagli avversari con falli più o meno evidenti. Nel primo tempo arriva due volte al tiro senza successo, nella ripresa ha una buona chance ma conclude debolmente. Troppo fumoso.

SEGHETTI 7 Gli avversari faticano a contenerlo. Li brucia tutti in occasione dell’assist che vale il vantaggio. E non si fa intimorire quando dal limite infila Polverino per la rete del 2-1.

MATOS 5,5 qualche lampo, qualche giocata di qualità, ma quando potrebbe tirare in porta si defila tutte le volte.

TORRASI 6 entra con la giusta personalità e qualità, prova a velocizzare, va vicino al gol, ma nella ripresa è poco supportato dai compagni.

LISI 6 entra a fare la mezzala

CUDRIG 5,5 combina poco. KOUAN s.v.

Francesca Mencacci