Sarà un mercato per la serie B Oggi due sedute, alle 10 e alle 18

PERUGIA – Secondo giorno di lavoro all’antistadio biancorosso per il Perugia di Francesco Baldini. E primi segnali che l’allenatore del Grifo voglia voltare pagina rispetto a quanto fatto dai biancorossi nelle ultime stagioni. L’idea del tecnico è quella di proporre un calcio offensivo, schierato con il 4-3-3. L’organico attuale, con il cambio di modulo andrebbe rivoluzionato, ma ci sarà da capire come la società si muoverà sul mercato. La strada però appare tracciata: la società biancorossa intende muoversi per un campionato di serie B, le trattative, quindi, saranno per disputare la cadetteria con la rosa che dovrà esserne all’altezza.

Il dubbio della categoria resterà fino all’ultimo grado di giudizio, ma il Perugia non si può permettere, anche dopo quanto accaduto nella stagione scorsa che si è conclusa con la retrocessione, di non farsi trovare pronto per la stagione. E quindi cercherà di accontentare l’allenatore almeno per quanto riguarda le caratteristiche dei calciatori richieste. Inoltre dipenderà anche da quelle che saranno le offerte che arriveranno a Pian di Massiano per i calciatori sotto contratto.

Il tecnico, il giorno del suo arrivo, ha fatto colloqui individuali con tutti i calciatori, per conoscerli e anche per cercare di capire, presumibilmente, motivazioni e intenzioni per la prossima stagione, dopo un’annata disgraziata. Ieri la squadra ha iniziato con un lavoro in palestra con prevenzione e circuito di forza per poi proseguire sul campo con esercitazioni tattiche, giochi di posizione e partitella finale a chiudere. Per i portieri lavoro di forza funzionale in campo e a seguire esercitazioni con la squadra.

Il programma degli allenamenti del gruppo proseguirà con doppie sedute. Oggi appuntamento alle 10 al mattino e alle 18 nel pomeriggio. La squadra resterà a prepararsi a Pian di Massiano fino alla fine del mese e poi si trasferirà nel ritiro di Pieve Santo Stefano. Ritiro previsto dal primo all’11 agosto.

Intanto si registra la prima uscita ufficiale: il Perugia ha ceduto il giocatore Samuele Angori a titolo definitivo all’Empoli.

