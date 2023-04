Santoro non incide, Casasola lotta Iannoni, gara di personalità

GORI 4 Combina due pasticci enormi che valgono pareggio e sorpasso. Su due punizioni: la prima punizione di Hernani e la seconda molto meno insidiosa di Di Chiara. Castori addirittura lo sostituisce. Una mossa giusta?

SGARBI 6 rientra con il piglio giusto. Non commette errori importanti e prova anche a buttarsi avanti per cercare gloria.

CURADO 6 Al rientro dopo la squalifica e la panchina con il Frosinone. Gara attenta, ci prova di testa nella ripresa su corner di Santoro e impegna Colombi.

STRUNA 6 L’unico confermato nel pacchetto arretrato. Gli cambiano gli avversari, ma resta lucido.

CASASOLA 6 duella con l’x Di Chiara, gli riesce a sfuggire e a trovare spesso il fondo. Perde lucidità nel finale ma ci prova fino all’ultimo.

IANNONI 6,5 Gioca con personalità, cerca di ritagliarsi anche spazio in zona gol, e infatti ci prova anche se con poca mira. Resta in partita fino all’ultimo, anche quando la sua squadra perde stima e lucidità.

SANTORO 5,5 primo tempo un po’ in sordina, commette il fallo (dubbio) che porta al pari, pure se la punizione viene contestata dai biancorossi. Non riesce a riprendere in mano la gara.

CANCELLIERI 6 esordio dal primo minuto dopo aver giocato otto minuti in questo campionato. Parte bene, si muove con disinvoltura, tenta la conclusione. Gli vengono affidati i calci da fermo, se la cava bene.

KOUAN 5,5 galleggia tra centrocampo e attacco, ha poche occasioni per mettersi in luce. DI SERIO 6,5 Il suo rientro era molto atteso e non ha deluso: prima le fa le prove generali, poi al 23’ decide di fare tutto da solo e porta avanti il Perugia.

EKONG 6 trova una maglia dall’inizio. Vivace ma un po’ frenetico, ma è lui che dà la palla a Di Serio per il vantaggio.

FURLAN 6 debutta senza preavviso. Qualche uscita avventata e un gol alla prima apparizione.

DI CARMINE 5,5 entra nella fase più complicata, le sportellate non bastano. PAZ s.v. LUPERINI s.v. BARTOLOMEI s.v.

Francesca Mencacci