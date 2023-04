Santoro, multa per simulazione Tre squalificati per il Cittadella

PERUGIA - Assenze pesanti per le squadre che lottano, come il Perugia, per la salvezza, dopo le decisioni del giudice sportivo che ha fermato per un turno quattordici giocatori dopo la quindicesima giornata di ritorno. Lunedì si gioca lo scontro diretto Brescia-Cosenza, alle rondinelle mancheranno Ndoj e Rodriguez, mentre al Cosenza, dopo la sfida con il Perugia, mancherà Marras (espulso per doppia ammonizione durante il match). Tre assenze pesanti, invece, per il Cittadella che dovrà fare a meno di Crociata, Giraudo e Varela per la gara in trasferta a Bari. Alla Spal mancherà, invece, Meccariello. Salteranno poi la prossima gara Caracciolo, Nagy e Sibilli (Pisa), Pierozzi (Reggina), Azzi (Cagliari), Di Tacchio (Ternana), e Vicari (Bari). In casa biancorossa, invece, Simone Santoro (che ha ricevuto l’ottavo cartellino giallo) dovrà pagare una multa di 1500 "per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria".