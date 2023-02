Santoro: "Gioia doppia Siamo stati aggressivi"

"Siamo contenti di aver regalato questa gioia ai nostri tifosi e aver trovato i tre punti. Per me oggi è una giornata fantastica, fare un gol nel derby non capita di certo tutti i giorni", ha raccontato Simone Santoro a Umbria Tv". "Abbiamo avuto la meglio perché abbiamo vinto tutti i duelli – ha aggiunto il centrocampista del Perugia – e quando giochiamo a ritmi infernali come oggi è dura affrontarci".Nonostante le assenze pesanti, la squadra non ha mollato. "Durante la settimana – ha proseguito Santoro – abbiamo preparata benissimo la partita. Siamo stati molto aggressivi perché sapevamo la pericolosità e la velocità dei loro tre giocatori offensivi. Abbiamo fatto questo lavoro per tenerli lontano dalla nostra area. Gli attaccanti si sono sacrificati molto iniziando il pressing e agevolando il lavoro di centrocampo e difesa. Dopo il primo gol fatto in Serie B – ha concluso il mediano del Grifo – oggi sono riuscito a confermarmi e farlo in una giornata cosi per me è una gioia doppia".