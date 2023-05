Santoro carica i tifosi: "Il Curi venerdì sera dovrà essere una bolgia per battere il Cagliari"

Simone Santoro esce dal Mazza arrabbiato ma convinto che il Perugia potrà centrare la salvezza. "La sconfitta sarebbe stata una beffa perché la squadra ha fatto una grande partita. Abbiamo fatto gol, preso due traverse e creato diverse occasioni da gol. Più di questo non si poteva fare. Sono sicuro che se giochiamo con questo atteggiamento e con questa voglia ci salveremo". Il Grifo ha dato segnali incoraggianti. "Dietro queste prestazioni, c’è un grande lavoro che facciamo in settimana. In questi giorni abbiamo preparato la partita così, con un centrocampista in più per essere più aggressivi ed equilibrati. Inoltre abbiamo lavorato tanto sulle conclusioni perché nelle ultime due partite ne avevamo fatte poche. Questa squadra durante la settimana si impegna e lavora tantissimo, sono orgoglioso di questo gruppo. Siamo dispiaciuti per il risultato perché meritavamo la vittoria. L’importante però era non perdere e ora pensiamo alla partita di venerdì in casa. Il Curi dovrà essere una bolgia, i tifosi possono aiutarci a conquistare la vittoria con il Cagliari". I biancorossi oggi tornano subito in campo. Da valutare le condizioni di Curado, uscito malconcio.