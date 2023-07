Santarelli, l’oro di Foligno "Medaglia tanto attesa"

FOLIGNO – Nel cielo di Foligno risplendono i colori dell’iride. Colori che nel tardo pomeriggio di sabato hanno illuminato il cielo della città della Giostra della Quintana, per l’ennesima impresa del folignate Andrea Santarelli, che ai Campionati del Mondo a Milano ha conquistato la medaglia d’oro nella prova a squadre. Medaglia d’oro a coronamento di una carriera durante la quale in passato Santarelli è riuscito a mettersi al collo medaglie di bronzo e argento in occasione delle varie competizioni nazionali, europei e alle Olimpiadi. L’ultimo alloro, quello di ieri l’altro con la conquista della medaglia d’oro a squadre a conclusione di una impresa del quartetto azzurro confezionato con il successo contro i rivali transalpini della Francia, superata con il punteggio di 45 a 32. Successo che ha regalato all’Italia un trionfo atteso per oltre trenta anni dal lontano 1993 anno di nascita dello spadista di Foligno. Successo che Santarelli ha conquistato a conclusione di una prova di grosso spessore in compagnia degli altro tre azzurri, Gabriele Cimini, David Di Veroli e Federico Vismara, che si non abbracciati a lungo in occasione dell’ inno di Mameli. "Essere riusciti – ha dichiarato visibilmente emozionato lo spadista folignate ai microfoni di Rai Sport - a trent’anni di distanza a spezzare questo lungo digiuno alimenta il valore di questa medaglia che in un certo senso ho avvertito il giorno della vigilia confidato a Vismara dicendogli che volevo risvegliarmi da Campione del Mondo. Ci si siamo riusciti, sono e siamo orgogliosi perché è una medaglia tanto attesa che ci ripaga di tante occasioni che in passato non molto remoto ci erano sfuggite per un soffio". Un exploit che se da un lato inorgoglisce a ragione la carriera di Santarelli dall’altro rappresenta una impresa destinata a rappresentare un veicolo promozionale per la città di Foligno

Aarchiviati festeggiamenti, l’interesse dello spadista folignate comincerà ad essere rivolto nei confronti di un altro grosso appuntamento: le Olimpiadi di Parigi del 2024 dove Santarelli e i compagni di squadra dell’Italia proveranno a farsi trovare pronti per difendere il titolo.

Carlo Luccioni