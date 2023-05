Sansepolcro vola in serie D Foligno ko: è retrocessione

SANSEPOLCRO

2

FOLIGNO

1

SANSEPOLCRO (4-3-3): Patata; Del Siena, Nuti, Gorini, Pedrelli; Priorelli (12’ st Arcaleni), Croce, Mariotti (24’ st Brizzi); Quadroni (12’ st Braccini), Essoussi, Valori (26’ st Locchi)- A disp: Mariangioli, Beers, Gennaioli, Carbonaro, Passeri. All: Armillei

FOLIGNO CALCIO (4-3-1-2): Gil; Dell’Orso, Bocci, De Simoni, Caruso; Dieng (24’ st Brunetti), Abbate, Piermarini (39’ st Sias); Bacchi (1’ st Massa); Pucci (23’ st Razzitti), Giannò. A disp: Ceccarelli, Masci, Isaki, Peppoloni, Bigarelli All: Cotroneo

Arbitro: Edoardo Panici di Aprilia

Marcatori: 46’ pt rig. Essoussi (S), 47’ pt Bacchi (F), 18’ st Arcaleni (S)

NOTE: ammoniti Abbate (F), Gennaioli (S), Quadroni (S), De Simoni (F), Essoussi (S), Del Siena (S); recuperi: 2’ pt

SANSEPOLCRO - Il Sansepolcro vola in serie D. Il Foligno retrocede in Promozione. I biturgensi superano 2-1 i falchetti e conquistano la promozione scavalcando di un punto l’Ellera, fermata sullo 0-0, al Fioroni, dalla Narnese. Il Foligno viene invece scavalcato dal Ventinella al terzultimo posto e retrocede per il distacco dal sestultimo posto. Il Sansepolcro ha fame e voglia e al 4’ va già al tiro con Croce che spedisce fuori. Passano appena 3 giri di orologio ed è il palo a negare la gioia del gol a Mariotti. Il dominio della squadra di Armillei è netto con il Foligno in grave difficoltà a contenere la forza degli avversari e a provare la benché minima ripartenza. Al 21’ è ancora il Sansepolcro a sfiorare la rete con Essoussi che viene lasciato colpevolmente solo e di testa gira a lato di un soffio. Il gol arriva al 46’ su rigore di Essoussi causato da uno sgambetto di Dieng in area. Non c’è quasi tempo per riprendere il gioco che il Foligno trova il pari con un colpo da biliardo firmato Bacchi direttamente da calcio di punizione. Nella ripresa il Sansepolcro mette di nuovo la freccia al 63’ quando Arcaleni, appena entrato, segna rendendo vano il salvataggio di Gil su un colpo di testa di Essoussi dopo un calcio d’angolo. Il Foligno prova a reagire, il Sansepolcro difende il vantaggio e vola in D. Festa grande al Buitoni.