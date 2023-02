Sansepolcro in rimonta mantiene la vetta

V.A.

V.A. : Patata, Del Siena, Pedrelli, Croce, Nuti, Burzigotti, Quadroni, Locchi, Essoussi, Valori, Brizzi. All.: Armillei

LAMA: Aluigi, Ferri, Volpi, Cappellacci, Petricci, Mambrini, Orlandi, Proietti, Marinelli, Bartoccini, Bruschi. All.: Tomassoli

Arbitro: Palombi di Terni Marcatori: 27’ st Bartoccini (L), 32’ pt Valori (S), 35’ st Essoussi rig. (S).

Un successo fondamentale per il Sansepolcro che mantiene la vetta: 2-1 in rimonta al Lama in un derby molto sentito, con 500 spettatori. Lama che si porta in vantaggio al 27’ della ripresa con l’ex Bartoccini. Un altro ex, Valori, firma subito il gol del pari con un bel colpo di testa. I il Sansepolcro mette la freccia con Essoussi che non sbaglia il penalty concesso per un intervento di Bartolini su Locchi.