Sand Volley 3x3 Misto a San Feliciano: "I Gorilla" sul Podio più Alto

Si è concluso tra l’entusiasmo generale il decimo appuntamento di sand volley 3x3 misto organizzato da Pianeta Volley. Il primo gradino del podio dell’edizione 2023, che è stata intitolata al ricordo di due sportivi: In campo per Claudio e Franco - Memorial Giri-Fiscella, lo ha conquistato la compagine denominata I Gorilla composta da Giulia Cornacchini, Margherita Gallina, Alessandro Mogini, Davide Urbani (foto) imponendosi in finale sui Uff formata da Christian Cerrini, Nicola Lalleroni, Raffaella Ranieri, al termine di due set (21-15, 21-13). Terzo posto per Ricezione +++ con Leonardo Canenti, Anna Ricci, Gabriele Tabacchioni, Mattia Vagnetti, che nella finale di consolazione hanno superato Noi la rombamme di cui facevano parte Lorenzo Guerrini, Francesco Monopoli, Emma Musino, Luca Palazzetti, Laura Tribbiani, in un match di tre set (21-17, 18-21, 15-11). Sono stati ringraziati gli sponsor Bartoccini Gioiellerie, Gruppo Grifo Agroalimentare, Ipermercati Emisfero, Pesciarelli, Sasso dei Lupi, Spazio Conad e Terre Margaritelli, indispensabili partner dell’evento di solidarietà. La raccolta di fondi, proveniente dalle quote di partecipazione e dalle libere offerte, servirà a sostenere i progetti di due associazioni benefiche come Airc Umbria e Gocce per la Vita che si propongono di migliorare le condizioni delle persone malate. Sabbia infuocata, sole pieno, una due giorni di schiacciate con temperature elevate ha accompagnato le compagini iscritte nel loro percorso. Tra i premi individuali, il miglior giocatore del torneo è risultato Nicola Lalleroni, mentre è stata eletta migliore giocatrice della manifestazione Anna Ricci. Encomiabile l’opera dei gestori Andrea Giannetti e Gianni Giannetti che si sono prodigati per mettere tutti nelle condizioni migliori.

Alberto Aglietti