San Sisto, niente Eccellenza "Non iscriverò la squadra... "

Il San Sisto non prenderà parte al campionato di Eccellenza 2023-2024. La notizia, per certi versi clamorosa, trova conferma nelle parole del presidente Fabio Scarabattoli: "Ho deciso di non iscrivere il San Sisto visto quello che è successo con il Comune di Perugia e con il Comitato Regionale Umbro e, soprattutto, visto quanto accaduto con alcuni personaggi di San Sisto che dicono di voler bene al San Sisto, mentre invece la realtà delle cose è completamente diversa". Scarabattoli ci tiene poi a ringraziare in modo i particolare i giocatori del San Sisto. "Un gruppo straordinario che sarebbe rimasto anche nella prossima stagione. Ragazzi fantastici che ringrazio ad uno ad uno e con i quali mi auguro di poter comunque continuare a condividere quelle soddisfazioni che abbiamo vissuto in questi anni. Il futuro? É tutto da scrivere...". Con la mancata iscrizione del San Sisto scatta in automatico il ripescaggio del Castiglione del Lago in Eccellenza e dell’Amerina in Promozione.

Il ripescaggio in serie D del Trestina, che è ormai cosa certa ma verrà ufficializzato solo nei prossimi giorni (la scadenza delle iscrizioni in serie D è fissata per oggi alle 19), apre le porte anche al ripescaggio del Tavernelle in Eccellenza e del Calzolaro in Promozione.

