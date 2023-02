San Sisto anticipa, c’è l’Olympia Thyrus

PERUGIA - L’ottava giornata di ritorno del campionato di Eccellenza si apre con l’anticipo che vede il San Sisto ospitare l’Olympia Thyrus con fischio d’inizio alle 14,45. San Sisto che torna in campo dopo la sosta e, soprattutto, dopo la sconfitta per 5-1 contro l’Atletico Bmg. Obiettivo tornare subito a far punti ma l’avversario è dei peggiori perché l’Olympia Thyrus di Sugoni viene da sette risultati utili consecutivi che hanno permesso alla formazione di ternana di puntare dritto alla zona playoff, distante ora solo 2 lunghezze. Per il San Sisto c’è da difendere il terzo posto dall’assalto della C4 che insegue a 2 punti dall’undici di Valentini. Il Branca, quarto in classifica ad un punto proprio dal San Sisto, in questa giornata di campionato, infatti, effettuerà il turno di riposo. Curiosità, nella sfida d’andata il San Sisto si è imposto per 3-1 in casa della Thyrus, battuta solo due volte davanti al pubblico di casa. Arbitra Pannacci di Perugia, assistenti Biagiotti di Gubbio e Chiara Trotta di Perugia.

Nicola Agostini