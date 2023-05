San Sisto al terzo posto grazie al rigore di Russo

SAN SISTO

1

BRANCA

0

SAN SISTO (4-3-3): De Marco; L. Mancini, Stella, Siena, Bartoli (21’st Barbarossa); Milletti, Sirci (30’st Fiorindi), Cerboni; Bagnolo (36’st Trinchese), Russo, Verrilli (46’st M.Mancini sv). A disposizione: Qoku, Peruzzi, Fiorucci, Santini, Cardaioli. All. Pedetta

BRANCA (3-5-2): Lapazio; Sorbelli (28’st Bazzucchi), Roscini, Fondacci, Lilli; Benedetti, Bettelli (45’st Soumahoro), De Iuliis, Mangiaratti; Marchi, Rossi (30’st Stirati). A disposizione: Sergiacomi, Bazzucchi, Giacometti, Biagiotti, Di Bacco, Provvedi. All. Lisarelli

Arbitro: Agostini di Terni 6.5 (Rota di Terni e Polveri di Foligno)

Rete: 42’st Russo (S) (rig.)

NOTE: Ammoniti: Bettelli, Fondacci e Roscini (B), Siena (S).

Russo su rigore firma la vittoria del San Sisto che vale il terzo posto per la formazione biancazzurra, con Pedetta in panchina al posto del dimissionario Valentini. Ko indolore per il Branca quinto in classifica.