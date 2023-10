San Giustino, viaggio di speranza in Sicilia

SAN GIUSTINO – Nuova trasferta per la ErmGroup San Giustino che oggi (ore 18) deve fare i conti con la Avimecc Modica che dopo due sconfitte non può più permettersi il lusso di sbagliare. Trasferta peraltro lunghissima. I padroni di casa allenati da Enzo Di Stefano ci credono e dopo aver conquistato il primo punto ora cercano il bersaglio grosso. Il pericolo siciliano più grande è rappresentato dall’opposto Marco Spagnol. L’allenatore umbro Marco Bartolini ha cercato in settimana di ricaricare le batterie preparando col massimo scrupolo l’impegno. Capitan Davide Marra ha detto: "Una gara che riveste la sua indubbia importanza, ma evitiamo di sovraccaricarla oltre misura. Noi dovremo pensare a fare bene nel nostro campo e a gestire a puntino questa settimana fatta di gare e di chilometri". Gli ospiti sono trascinati dal prorompente schiacciatore Nicolò Cappelletti che in questo primo scorcio di stagione ha mostrato di voler esplodere definitivamente il suo talento.

Modica: Putini – Spagnol, Buzzi – Raso, Capelli - Chillemi, Nastasi (L).

San Giustino: Biffi – Marzolla, Quarta -Bragatto, Wawrzynczyk – Cappelletti, Marra (L).

Arbitri: Palumbo (CS) e De Sensi (RM).

A.A.