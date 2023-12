San Giustino: successo sofferto, ma resta in alto

ERMGROUP SAN GIUSTINO

3

AURISPA DELCAR LECCE

2

(23-25, 25-20, 25-14, 23-25, 15-11)

SAN GIUSTINO: Marzolla 18, Bragatto 18, Wawrzynczyk 16, Cappelletti 13, Quarta 9, Biffi 4, Marra (L1), Stoppelli, Skuodis, Ricci, Troiani. N.E. – Panizzi, Cozzolino, Cioffi (L2). All. Marco Bartolini.

LECCE: Mazzone 21, Ferrini 20, Arguelles Sanchez 15, Matani 5, Lanciani 4, Monteiro, Cappio (L1), Scaffidi 1, Mariano, Cipolloni Save, Soncini, Deserio. N.E. – Schiattino, Russo (L2). All. Omar Fabian Pelillo.

Arbitri: Simone Fontini (LT) ed Eleonora Candeloro (PE).

ERMGROUP (b.s. 17, v. 2, muri 17, errori 12). AURISPA (b.s. 18, v. 4, muri 7, errori 15).

SAN GIUSTINO - Affermazione sofferta per la Ermgroup San Giustino che continua a frequentare i quartieri nobili della serie A3 maschile. Gli altotiberini sono partiti male ed hanno faticato per arginare la Aurispa Delcar Lecce. Gli ospiti provano a più riprese a scappare e restano avanti sino al 10-11, i biancoazzurri mettono la freccia ma il finale è a colpi di video-check (23-23). Allo sprint Lecce esulta. Nella seconda frazione si procede gomito a gomito sino al 14-13. Marzolla va a segno e crea la spaccatura (20-16). Il pareggio arriva senza problemi. Il terzo frangente comincia bene per i padroni di casa (9-6). Il margine cresce con Bragatto impeccabile a muro (19-12). Tutto facile per il due a uno. Il terzo parziale comincia in equilibrio (5-5). I meridionali guadagnano quattro lunghezze ma poi c’è la reazione sangiustinese (19-18). Si arriva spalla a spalla e il muro di Matani rimanda il verdetto. Al tie-break San Giustino accelera (8-4), e poi trionfa.