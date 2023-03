San Giustino stasera sfida Savigliano

SAN GIUSTINO – La Ermgroup San Giustino gioca stasera (ore 20,30) in serie A3 maschile per l’obiettivo i play-off. Gli altotiberini provano ad alzare l’asticella ospitando una Monge Gerbaudo Savigliano quarta in classifica. Il clima è positivo tra i padroni di casa diretti dal tecnico Marco Bartolini che hanno incamerato tredici punti nelle ultime cinque partite, confermando il buon momento. Alla vigilia il secondo allenatore Mirko Monaldi dice: "Stiamo raccogliendo i frutti del nostro lavoro e, proveremo a muovere ancora una volta la classifica, sperando di farlo con una vittoria". Le rivali hanno stati d’animo diversi, i piemontesi, che appoggiano una buona fetta del loro gioco sull’opposto Marco Spagnol, segnano il passo da quattro turni di fila, pur avendo incontrato tutte le avversarie più forti e da un mese sono fermi, con l’esigenza di tornare a muovere la classifica per non correre il rischio di essere risucchiati dalle inseguitrici. Arbitri: Marta Mesiano (CZ) e Luca Pescatore (RM).

San Giustino: Sitti - Hristoskov, Antonaci - Quarta, Cappelletti - Skuodis, Marra (L).

Savigliano: Filippi - Spagnol, Dutto - Mellano, Nasari - Galaverna, Gallo (L).