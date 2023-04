San Giustino, si cambia

Il campionato di serie A3 maschile si è appena concluso ma già si pensa al prossimo, la programmazione della Ermgroup San Giustino comincia dalla struttura tecnica. Tesserato da inizio anno, assume l’incarico di nuovo direttore sportivo Valdemaro Gustinelli: "Ringrazio questa società e l’amministratore delegato Claudio Bigi, in qualità di suo esponente, ma voglio rivolgere un ringraziamento particolare a Goran Maric, mio primo sostenitore, con il quale ho un rapporto di fiducia e collaborazione che va avanti anche in questo periodo.

Al momento, stiamo già lavorando per la stagione a venire e quindi per la conferma sia dello staff tecnico che dei giocatori protagonisti del campionato per noi appena concluso con il raggiungimento della salvezza in A3. Dico subito che non stravolgeremo la squadra e che punteremo a migliorare l’organico, compiendo però il passo secondo la gamba". Il 53enne tifernate prende il posto di Maric che rimane all’interno del club nelle vesti di socio.

A.A.