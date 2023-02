San Giustino ospita Brugherio

SAN GIUSTINO – Va in cerca della quarta vittoria consecutiva la Ermgroup San Giustino che nel campionato di serie A3 maschile gioca oggi tra le mura amiche del palasport di viale Anconetana (ore 18) contro la meno accreditata Gamma Chimica Brugherio in lotta per non retrocedere. I ragazzi di Marco Bartolini vivono un momento positivo e hanno superato i problemi di salute. Gli umbri fanno affidamento sul Piergiorgio Antonaci e Ridas Skuodis. A caccia di record c’è Augusto Quarta che con dieci punti raggiungerebbe quota 1000. La partita sarà visibile in diretta streaming sul canale YouTube della Lega Pallavolo Serie A. Arbitri: Cavicchi e Turtù.

SAN GIUSTINO: Sitti – Hristoskov, Antonaci - Quarta, Cappelletti – Skuodis, Marra (L).