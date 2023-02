San Giustino, Cioffi: "Bella vittoria a Parma Ora ripetiamoci"

SAN GIUSTINO – C’è ottimismo nella Ermgroup San Giustino che ha vinto in trasferta a Parma gettando nella mischia da titolare il libero Gian Marco Cioffi che ha detto: "È stato emozionante, perché era un po’ che non giocavo tutta una partita, esattamente dai tempi della serie B a Città di Castello. Mi serviva proprio entrare nel clima della gara e debbo dire che i compagni di squadra mi hanno aiutato, facendomi sentire parte integrante di una formazione che è stata molto unita, come avevamo detto di fare fin dall’inizio, poiché dovevamo sopperire alle assenze di Marra e inizialmente anche di Hristoskov. Oltretutto, sostituire il capitano non è semplice, è una pedina di indubbia qualità ed esperienza. È stato bello, quindi, calcare il taraflex e dopo aver rotto il ghiaccio mi sono rilassato". Domenica arriva Brugherio, nel ricordo del tie-break perso all’andata che ancora lascia l’amaro in bocca. "Sarà un’altra battaglia. Vogliamo riscattare quel ko e conto sul pubblico".